Kim Jong-un askeri şovu böyle izledi! 'Yenilmez ordu kuracağım'

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'nin tartışmalı lideri Kim Jong-Un manşetlerden bir türlü düşmüyor. Ülkesi Koronavirüs krizi ve bununla bağlantılı ekonomik sıkıntılar yüzünden zor günler geçirirken sürekli olarak silahlanma hamleleri konusunda adımlar atan Kim, son olarak 'yenilmez Ordu' kuracağını söylemiş, en büyük düşmanı ABD'ye gözdağı vermişti.

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan olan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulunmuş, yakınında görev yaptığı Kuzey Kore liderinin "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürmüştü.

Bu iddialar ve yenilmez ordu açıklamalarının ardından Kuzey Kore devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. ABD'li gazeteci ve Kuzey Kore analisti Martyn Williams'ın paylaştığı video binlerce kez paylaşıldı ve Twitter'da gündem oldu. Görüntülerde Kuzey Kore ordusunun özel eğitimli askerlerinin Kim jong-un, 'ülkenin gölge lideri' olarak adlandırılan kız kardeşi Kim Yo Jong ve üst düzey parti yetkilileri önünde adeta bütün hünerlerini sergiledikleri görülüyor.

Ülke televizyonlarında yayınlanan görüntüler 'Ulusal Savunma Gelişim Sergisi' adlı askeri organizasyona ait. Kim Jon-un'un dün başta ABD ve Güney Kore olmak üzere tüm dünyaya verdiği gözdağı mesajı içeren konuşmasının ardından düzenlenen bu şovda Kuzey Kore ordusunun seçilmiş askerlerinin kamuflaj pantolonları ve üstü çıplak şekilde oldukça zor dayanıklılık gösterileri sergiledikleri görülüyor.

Üzerlerine konan beton bloklar balyozlarla kırılan askerler bir an bile acı çekiyormuş gibi görünmezken elleriyle kalın briketleri tuzla buz ediyor ve hatta vücutlarına sarılan zincirleri tek hamlede parçalıyor. Tüm bunlar olurken Kim Jong-un ve kardeşi Kim Yo Jong normalde görmeye alışkın olmadığımız mutlu bir yüz ifadesiyle askerleri alkışlıyor.

Bu mutlu görüntüler anında dünya medyasında manşet olurken şovun propaganda amaçlı sergilendiği de gözlerden kaçmadı ve haberlerde dipnot olarak yer aldı.

KUZEY KORE LİDERİNİN "SUİKAST TİMLERİ KURDUĞUNU" İDDİA EDİLDİ!

Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulundu.

BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan, yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürdü.

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti. Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.

Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

AA