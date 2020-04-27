Kim Jong-un için yeni iddia: Bitkisel hayatta

Kuzey Kore devlet radyosu Kim'in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyururken, Japon basını liderin bitkisel hayatta olduğunu ifade etti. ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da 'Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum' dedi. Kuzey Kore gazetesi Rodong Sinmum ise tartışmalara son noktayı koydu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti. Ardından Japonya basını Kuze yKore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

Rodong Sinmum gazetesine göre Kim, Wonsan Galma'da yeni bir turistik bölgenin inşası için çalışan işçilere teşekkür etti. Kuzey Kore devlet medyasının Pazar günü liderin yorumlarını haber yaptığı bildirildi. Güney Koreli haber ajansı Yonhap'a göre Kuzey Kore lideri, kuzey Samjiyon şehrinde evler inşa eden işçilere duyduğu minneti dile getirdi. Ancak Yonhap, Kuzey Kore haberinin Kim’in yerini açıklamadığını veya herhangi bir görüntüsünü içermediğini de kaydetti.

ABD'li siyasetçiden açıklama

ABD’nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise , Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldüğüne ilişkin iddialar üzerine, ülkedeki sessizliğe işaret ederek, "Ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum" dedi. Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum. Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz" ifadelerini kullandı.

Ölürse sıkıntı azalır

Kim’in ölmesi ile Kuzey Korelilerin çektiği sıkıntıların kısmen azalacağını da savunan Graham, "Başkan (Donald) Trump, Kuzey Kore ile kazan kazan şeklinde çalışmak istiyor. Dolayısıyla eğer bu adam öldüyse, yerine geçecek kişinin Kuzey Kore’yi herkes için daha iyi bir yer haline getirmek üzere Başkan Trump ile çalışacağını umuyorum" diye konuştu.

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim’in öldüğü iddiası geçen hafta dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak bu iddialar teyit edilmemişti. Bitkisel hayatta olduğuna dair iddialar da bulunan Kim, Kuzey Kore’nin kurucusu dedesi Kim Il Sung’ın her yıl 15 Nisan’da düzenlenen doğum günü törenlerine de katılmamıştı.

Çinli sağlık ekibi ülkeye gitti

Japonya basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. İddiaya göre başarısız olan ameliyat sonucunda Kim Jong-un'ın sağlık durumu iyice kötüleşti. Japonya'da yayımlanan haftalık Shukan Gendai adlı dergi, Kuzey Kore'ye gittiği iddia edilen Çinli sağlık ekibinden birinden aldığı bilgiyi aktardı.

Derginin haberine göre nisan ayı başında Kim Jong-un'ın kırsal bir bölgeyi ziyareti sırasında göğsünü tuttuğu ve sol tarafı üzerine düştükten sonra yanındaki doktorlar tarafından en yakın hastaneye götürüldüğü belirtildi. Derginin haberine göre nisan ayı başında Kim Jong-un'ın kırsal bir bölgeyi ziyareti sırasında göğsünü tuttuğu ve sol tarafı üzerine düştükten sonra yanındaki doktorlar tarafından en yakın hastaneye götürüldüğü belirtildi.

AA





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