Kim Jong-un ordusuna 3. Dünya Savaşı talimatı verdi!

Posta.com.tr / Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’ın, güçlü müttefiği Rusya’nın savaşta olması nedeniyle yetkililere askerleri hazır etmeleri emrini verdiği ortaya çıktı. Tüm dünya Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ilerleyişini korku içinde izliyor. Putin’in bu eylemi birçok ülkenin lideri tarafından kınandı. Ancak Kuzey Kore Lideri, olası bir 3.Dünya Savaşı ihtimaline karşın askerlerinin hazır olması emrini verdi. Yerel radyoya konuşan bir yetkili, ‘Dün tüm parti üyeleri güçlü müttefiğimiz Rusya’nın savaşta olduğu konusunda bilgilendirildi. Rusya’nın savaşta olması nedeniyle gergin olan ulusal ilişkilerimiz konusunda bölgesel parti komitesi üyeleri herkesin seferberliğe hazır olmasını istedi’ dedi. Yetkili ayrıca bazı Kuzey Kore sakinlerinin savaş haberlerine tepki gösterdiğini ve bu durumun ‘yaşadıkları iğrenç sistemin sona ereceği’ anlamına geliyorsa savaştan yana olduklarını belirtti.

'AVRUPA'NIN GÜVENLİK ORTAMINI BALTALADILAR'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna konusundaki tutumu hakkında açıklamalarda bulundu Kore Merkez Haber Ajansı'nın (KCNA) raporuna göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ‘ABD ve Batı, Rusya'nın makul ve adil talebine karşı çıkarak, kendisine güvenlik için yasal garanti sağlamayı talep ediyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini meydan okurcasına sürdürürken saldırı silahı konuşlandırma girişimlerinde daha bariz hale gelerek sistematik olarak Avrupa'nın güvenlik ortamını baltaladılar. Irak'ı, Afganistan'ı ve Libya'yı harap ederek, kendilerinin çıkardığı Ukrayna durumu üzerine 'egemenliğe saygı' ve 'toprak bütünlüğü' gibi sözler sarf ediyorlar. Bu hiç mantıklı değil' dedi.

Kuzey Kore, 2022'nin başından itibaren art arda balistik füze denemeleri yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.







