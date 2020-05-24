Kim Jong-un tekrar ortaya çıktı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz ay "öldü" iddialarından 3 hafta sonra bir fabrika açılışında görülmüştü. Bu karelerin servis edilmesinin ardından bir daha görülmeyince de 'dublör' iddiaları dahi ortaya atılmıştı. En son 2 Mayıs'ta açılışta görülen Kim Jong-un haftalar sonra yeniden bir etkinliğe katıldı.

Toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer güç stratejilerinin konuşulduğu belirtildi.

Çinli doktorlar ülkeye gitti mi?

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Ancak Kim, 1 Mayıs'ta açılışta ortaya çıkmış ve 'sağlıklıyım' mesajı vermişti







