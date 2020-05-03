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Dünya Kim Jong-un'un ilk hamlesi Güney Kore sınırına ateş açmak oldu

Kim Jong-un'un ilk hamlesi Güney Kore sınırına ateş açmak oldu

Dünya

Kim Jong-un'un ilk hamlesi Güney Kore sınırına ateş açmak oldu

Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un ilk hamlesi Güney Kore sınırına ateş açmak oldu.

03 Mayıs 2020, Pazar 10:54 Son Güncelleme:
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Kuzey Kore Lideri Kim Joung Un' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah sınırdaki nöbet kulübesine Kuzey Kore'den ateş açıldığı ve Seul yönetiminin iki kez ateş açarak karşılık verdiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

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