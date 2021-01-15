Magazin Kim Kardashian kendini işlerine verdi

Kim Kardashian kendini işlerine verdi

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Kim Kardashian kendini işlerine verdi

Boşanmaya hazırlandığı ileri sürülen reality show yıldızı Kim Kardashian, tamamen işine odaklandı. Kardashian, yeni parfümlerinin tanıtımını için verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

15 Ocak 2021, Cuma 12:34 Son Güncelleme:
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Bir süre önce eşi Kanye West ile boşanmaya hazırlandıkları ileri sürülen Kim Kardashian, özel hayatındaki bu zorlu süreçte işlerine ağırlık verdi. Kardashian kendi firmasından piyasaya sunulan parfümlerin tanıtımını da kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

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Dekoltesi çok konuşuldu

40 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, çektirdiği fotoğraflarını hem Instagram hem de Twitter hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardashian'ın ilginç kostümüne de takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bazı kişiler Kardashian'ın görüntüsünü beğendiğini söylerken bazıları da kıyafetini eleştirdi.

Yedi yıllık evliliği bitiyor 

Kim Kardashian ile 2014 yılında evlendiği Kanye West'in boşanmak üzere olduğu haberi geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftin neredeyse bir yıldır da ayrı yaşadığı iddialar arasında. Kardashian'ı boşanmaya ikna eden kişinin de annesi Kris Jenner olduğu ileri sürülmüştü.

Kim Kardashian da Kanye West de şimdilik bu iddialar karşısında suskun kalmayı tercih ediyor. Çiftin ikisi biyolojik ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor.


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