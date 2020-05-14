Kim Kardashian kriz geçiriyor
Karantinada olan Kim Kardashian'ın zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Kanye’nin çocuklara ilgisizliğinden şikayetçi olan Kim, evde kriz geçiriyormuş.
14 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Kim Kardashian (39), eşi Kanye West (42) ve 4 çocukları ile karantinayı Los Angeles’taki 2.6 dönümlük arazide yer alan malikanede geçiriyor. Kanye’nin çocuklara ilgisizliğinden şikayetçi olan Kim’in zor günler geçirdiği ortaya çıktı.
In Touch dergisine konuşan yakınları, “Kim, evde yokmuş gibi davranan Kanye yüzünden anksiyete krizleri geçiriyor” dedi.