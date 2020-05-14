Kim Kardashian kriz geçiriyor

Kim Kardashian (39), eşi Kanye West (42) ve 4 çocukları ile karantinayı Los Angeles’taki 2.6 dönümlük arazide yer alan malikanede geçiriyor. Kanye’nin çocuklara ilgisizliğinden şikayetçi olan Kim’in zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

In Touch dergisine konuşan yakınları, “Kim, evde yokmuş gibi davranan Kanye yüzünden anksiyete krizleri geçiriyor” dedi.







