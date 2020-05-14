Magazin Kim Kardashian kriz geçiriyor

Kim Kardashian kriz geçiriyor

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Kim Kardashian kriz geçiriyor

Karantinada olan Kim Kardashian'ın zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Kanye’nin çocuklara ilgisizliğinden şikayetçi olan Kim, evde kriz geçiriyormuş.

14 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Kim Kardashian (39), eşi Kanye West (42) ve 4 çocukları ile karantinayı Los Angeles’taki 2.6 dönümlük arazide yer alan malikanede geçiriyor. Kanye’nin çocuklara ilgisizliğinden şikayetçi olan Kim’in zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

In Touch dergisine konuşan yakınları, “Kim, evde yokmuş gibi davranan Kanye yüzünden anksiyete krizleri geçiriyor” dedi.

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