Kim Kardashian linç yedi

Şov yıldızı Kim Kardashian bir kez daha sosyal medya linci ile karşı karşıya! Bu seferki lincin nedeni ise Kim Kardashian'ın 6 yaşındaki North'un kulağına taktığı büyük halka küpeler.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Şov yıldızı kızının halkalı küpelerle çekilmiş fotoğrafını paylaşınca takipçileri Kim Kardashian'ı yorum yağmuruna tuttu.

İşte yıldıza gelen yorumlardan bazıları:

O daha çocuk bırak çocuk olsun.

Kocaman küpeleri kulağına nasıl taktın? Ya bir yere takılsa?

Küçük kızlar oyuncaklarla oynamalı.





DESTEKLEYEN DE VARDI

Tüm bu eleştirel yorumların arasında Kim Kardashian'ı destekleyen de yok değildi. Destek yorumlarından birisi de şu:

-Küçük bir kızken ben de annemin eşyalarıyla oynardım. O da izin verirdi. Gereksiz büyütmüşsünüz bence.

Kim Kardashian ve çocukları: Psalm West, Saint West, North West, Chicago West

'BENİM CESUR KIZIM'﻿﻿

Kim Kardashian geçen günlerde de küçük kızı Chicago'nun yılanla oynadığı videosunu 'Benim cesur kızım Chicago' notuyla paylaşmış ve yine tepki almıştı.





Bu haberi de okudular Kim Kardashian: Şöhrete utanç verici bir şekilde takıntılıydım