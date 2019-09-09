Kim Kardashian linç yedi

Instagram'da çocuklarıyla paylaştığı fotoğraflardan dolayı sürekli 'annelik' linci ile karşılaşan Kim Kardashian bir kez daha linç yedi

09 Eylül 2019, Pazartesi 12:38 Son Güncelleme:
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Kim Kardashian linç yedi

Şov yıldızı Kim Kardashian bir kez daha sosyal medya linci ile karşı karşıya! Bu seferki lincin nedeni ise Kim Kardashian'ın 6 yaşındaki North'un kulağına taktığı büyük halka küpeler.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Şov yıldızı kızının halkalı küpelerle çekilmiş fotoğrafını paylaşınca takipçileri Kim Kardashian'ı yorum yağmuruna tuttu.

İşte yıldıza gelen yorumlardan bazıları:

  • O daha çocuk bırak çocuk olsun.
  • Kocaman küpeleri kulağına nasıl taktın? Ya bir yere takılsa?
  • Küçük kızlar oyuncaklarla oynamalı.
https://www.instagram.com/p/B15JTR7A7Mk/?utm_source=ig_web_copy_link

DESTEKLEYEN DE VARDI

Tüm bu eleştirel yorumların arasında Kim Kardashian'ı destekleyen de yok değildi. Destek yorumlarından birisi de şu:

-Küçük bir kızken ben de annemin eşyalarıyla oynardım. O da izin verirdi. Gereksiz büyütmüşsünüz bence.

Kim Kardashian ve çocukları:  Psalm West, Saint West, North West, Chicago West

'BENİM CESUR KIZIM'﻿﻿

Kim Kardashian geçen günlerde de küçük kızı Chicago'nun yılanla oynadığı videosunu 'Benim cesur kızım Chicago' notuyla paylaşmış ve yine tepki almıştı.


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