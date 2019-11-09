Kim Kardashian’ın ‘derdi’ büyük!

Kardashian kız kardeşler, Şükran Günü geleneklerini devam ettiriyor.

Kardashian kardeşler bu aralar çok dertli.

Kim Kardashian, “Son günlerde ailemizin en önemli derdi, Şükran Günü’nde yemekleri kimin pişireceğine karar vermek” dedi.

"Ailede ciddi bir uzlaşmazlık var"

Kourtney ise, kız kardeşi Khloé'ye, “Geçen sene Şükran Günü için yeterince yemek yapmadık” diye dertlendi.

Kim Kardashian, “Yemekleri kendimiz mi hazırlasak şef mi tutsak bilemiyoruz. Bu konuda ailede ciddi bir uzlaşmazlık var” dedi.

Artık açık giyinmesini istemiyor

Cesur giyim tarzıyla bilinen 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Kim Kardashian, kocası Kanye West'in fazla açık giysiler giymemesi konusunda kendisini uyardığını söyledi.

The Real adlı sohbet programına katılan Kardashian, kocası West'in daha a dekolte içeren kıyafetler giymesini istemesinin altında yatan nedeni de şöyle anlattı:

Kim Kardashian, daha önce de bir süredir dini inançlarına daha sıkı bağlanan Kanye West'in bu şekilde "ruhunu iyileştirmeye" çalıştığını söylemişti.

Kanye West son zamanlarda aralarında Brad Pitt'in de bulunduğu ünlülerin katılımıyla bir tür fenomen haline gelen pazar ayinleriyle konuşuluyor.