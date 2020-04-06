Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru

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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında herkesi şaşırtan bir soru soruldu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 13:59 Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, "Kim Milyoner İster" yarışmasının yeni bölümünde, izleyenleri şaşkına çeviren bir soru soruldu. Yarışmacıya 125 bin TL'lik "Marcel Pohl genellikle 11 sömestrde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestrde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için dava açmıştır?" sorusu soruldu.

A: 1

B: 3

C: 5

D: 7

CEVAP: 3

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Cevabı uzun süre düşünen yarışmacı

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