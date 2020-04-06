Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, "Kim Milyoner İster" yarışmasının yeni bölümünde, izleyenleri şaşkına çeviren bir soru soruldu. Yarışmacıya 125 bin TL'lik "Marcel Pohl genellikle 11 sömestrde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestrde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için dava açmıştır?" sorusu soruldu.

A: 1

B: 3

C: 5

D: 7

CEVAP: 3

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Cevabı uzun süre düşünen yarışmacı