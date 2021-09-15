Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren soru

Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren soru

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Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren soru

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 49 yaşındaki Hanife Akmaz'a yöneltilen 'salep' sorusu damga vurdu.

15 Eylül 2021, Çarşamba 16:06 Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Yarışmaya damga vuran yarışmacı ise 49 yaşındaki Hanife Akmaz oldu.

İZLEYİCİLER İNANAMADI!

Yarışmada oldukça başarılı bir performans sergileyen Akmaz, yarışmaya Arapçadan dilimize geçen 'salep' kelimesinin gerçek anlamını soran soruyla veda etti. İzleyiciler 'salep' kelimesinin gerçek anlamını görünce gözlerine inanamadı. 30.000 TL'lik soruya kadar gelen Akmaz, bakın o soruya ne cevap verdi!

%50 joker hakkını kulanan Akmaz, Tilki ve Süt şıklarının kalması üzerine 'süt' cevabını verdi.

Doğru cevabın 'Tilki' çıkması seyirciler arasında şaşkınlığa sebep oldu.


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