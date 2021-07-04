ATV'de uzun yıllardır yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

KARARSIZ KALDI

Birbirinden farklı soruları bilmeye çalışan yarışmacılardan Sude Kılıçkaya, ilk soruları başarıyla geçti. Beş bin TL barajına ulaşan yarışmacı, karşısına çıkan soru karşısında bir an kararsız kaldı.

JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı, '1971 yapımı 'Tarkan: Viking Kanı' adlı filmde 'Vikingler' idam edilecek kişileri hangisine atarlar?' sorusunda yarı yarıya joker hakkını kullandı.

'Dev bir ahtapot' ve 'Dev bir aslan' seçenekleri arasında bir süre düşünen yarışmacı, "idam ederken ahtapot olmaz herhalde, aslan diyeceğim" sözleriyle seçimini yaptı.

TEPKİSİ ŞAŞIRTTI

Sude Kılıçkaya, 'Dev bir aslan' şıkkını seçerek yarışmadan elendi. Yarışmacının verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kılıçkaya, verdiği seçeneğin yanlış olmasıyla 'A! Bitti yarışma' şeklinde bir tepki verdi. Yarışmacı yarışmadan bin TL alarak ayrıldı.

Sezgin Burak'ın çizgi romanından uyarlanan "Tarkan: Viking Kanı", özellikle "Camgöz" isimli ve çizgi romanda yer almayan fantastik bir ahtapotun yer aldığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştır.

AHTAPOT SAHNESİ NASIL ÇEKİLDİ?

Mehmet Aslan'ın yönetmiş olduğu ve başrolünde Kartal Tibet'in olduğu film 1971 yılında çekildi. Ahtapot sahnelerinin çekimi ise teknolojik yetersizliklerden dolayı bir hayli zor oldu.

Çekilmesi son derece zor olan sahne için ilk olarak Bayrampaşa'da bir plastik fabrikasına ahtapot siparişi verildi. Dalgıçlar yardımıyla plastik ahtapota hareket verildi ve unutulmaz sahneler bu şekilde çekildi.