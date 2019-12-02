Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Muşmula'nın diğer adı nedir? Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında bu akşamki yeni bölümde heyecan tüm hızıyla devam etti. İlgiyle izlenen yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. Merakla araştırılan Muşmula'nın diğer adı nedir?