Adana'da yaşayan Servet Karaca'nın başına gelenler filmleri aratmayacak türden. Karaca, 2005 yılında Kaybettiği kimliği yüzünden 30 kişiyi 18 milyon lira dolandıran çetenin lideri olduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Karaca, "Ben çete lideri değil ev kadınıyım. Hâkim, "Bu parayı nasıl ödeyeceksin" dediğinde dondum kaldım." ifadelerini kullandı.

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Servet Karaca'nın (45), 2005'te içinde kimliği bulunan cüzdanı çalındı. Yeni kimlik çıkartan Karaca, 2008'de Adana Emniyet Müdürlüğü'nden arayan polisin "Kırmızı bültenle aranıyorsunuz. Çete lideri olarak Kayseri'de yargılanıyorsunuz" sözlerini duyunca şok oldu.

Kimliğinin kullanıldığını öğrenilen Karaca, Kayseri'de çete suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarıldı. Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre, Karaca yaşadıklarını şöyle anlattı:

"KAPICILIK YAPARAK ÇOCUKLARIMA BAKIYORUM"

Eşimi kaybettikten sonra dul ve yetim aylığı alıyordum. Kapıcılık yapıp, bir ailenin çocuğuna bakıyordum. Çocuklarıma bakmak için süt satıyordum. Polis bana çete lideri ve kırmızı bültenle arandığımı söylediği an dünyam başıma yıkıldı.

"BU PARAYI NASIL ÖDEYECEKSİN"

Kayseri'de görülen davaya çete lideri sanık olarak çıktım. 30 kişiyi 18 milyon TL dolandırmışım. Hâkim, "Bu parayı nasıl ödeyeceksin" dediğinde dondum kaldım.

Suçlamaları kabul etmedim Mahkemem devam ediyor. Ağır cezada yargılanıyorum. Hayatımı zindana çeviren olay kimliğimi kaybetmem oldu. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum.

Evimin kredisini güçlükle ödüyorum. Psikolojim bozuldu ve hayatım alt üst oldu. Ben çete lideri değil ev kadınıyım. Tek suçum kimliğimi kaybetmek.











