Türkiye Kına gecesi kâbusa döndü! Haberi alan gelin ve damat oraya koştu

Kına gecesi kâbusa döndü! Haberi alan gelin ve damat oraya koştu

Türkiye

Kına gecesi kâbusa döndü! Haberi alan gelin ve damat oraya koştu

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, yakınlarının kına gecesine gitmek için yola çıkan Uğur Özer yönetimindeki hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5’i çocuk 10 kişi yaralandı. Hafta sonu düğünleri yapılacak olan gelin ve damat, haberi alınca hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

18 Haziran 2021, Cuma 20:59 Son Güncelleme:
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Kaza, öğleden sonra Tandır Mahallesi’nde meydana geldi. Bir yakınlarının Tandır Mahallesi’ndeki kına gecesine katılmak üzere yola çıkan Uğur Özer (42) yönetimindeki 27 AFM 790 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Ters dönen araçta sürücü Uğur Özer ile yanında bulunan akrabaları Esra Yaşar Özer (22), Dilek Özer (33), Meryem Özer (40), Ayşegül Özer (10), Eren Yılmaz Özer (9), Emre Özer (14), Zeynep Bülbül (33), Ahmet Can Bülbül (7) ve Nimet Ecrin Bülbül (8) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hafta sonu düğün hazırlıkları yapan ve fotoğraf çekimi yaptıran gelin Sultan ile damat Mehmet Dönmez Çifti, kazayı duyunca hastaneye koşup yaralıların sağlık durumlarını takip etti.

DHA

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