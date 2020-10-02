Tadı damağınızda kalacak kır pidesi tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kır pidesi tarifi arıyor ya da kır pidesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kır pidesi yapılışı için haberimize bir göz atın.

Kır pidesi tarifi

Kır pidesi malzemeleri

5 su bardağı un

2 tane büyük boy patates (haşlanmış)

1 paket yaş maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1 tane patates (haşlanmış)

1 tane soğan

250 gr kıyma

Üzeri için:

Kaşar peyniri

Kır pidesi yapılışı

Öncelikle iç harcını hazırlıyoruz. Soğanı soyup yemeklik doğrayın. bir tavada soğanları rengi solana kadar kavurun. Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymayı suyunu çekip kavurduktan sonra haşlanmış patatesi rendeleyip ekleyin. Son olarak tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Hamuru için, küçük bir kasede ılık su ile maya ve şekeri karıştırın. 5 su bardağı unu geniş bir kaba alın. Ortasını açıp tuz, süt ve yağı ekleyin. Haşlanmış 2 tane patatesi rendeleyip un kabına ekleyin. Şekerli maya karışımını da ekleyip tüm malzemeyi iyice yoğurun. Güzelce yoğurduktan sonra hamuru 13 eşit bezeye ayırın. Her bir bezeyi merdane ile yukarıdan aşağıya uzun olacak şekilde açın. Patatesli, kıymalı iç harcından hamurun üzerine yayıyorsun. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip aşağıdan yukarıya doğru iki elinizle kapatın. Hamuru kapattığınız yer tam ortada olacak. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Hamurların 35-40 dakika tepside mayalanması için bekleyin. Üzerine bir şey sürmeden 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.



