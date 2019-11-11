Kıraathaneye ilk kez gidenler şakayla karşılanıyor

İnegöl’ün Tahtaköprü Mahallesi’nde 45 yıldır kıraathane işleten Ferudun Türkmen, kıraathaneyi babasından devraldı.

İlk kez gelen müşterileri şakayla karşıladığını söyleyen Türkmen, "Gelen misafirlerimize şakalarımız oluyor. Özellikle ilk kez gelen müşterilerimize bu şakaları yapıyoruz. Onlar da arkadaşlarını buraya davet ediyor. Müşterilerimizi şakalarımızla güldürüyoruz. Bu olaya, içi çay dolu gibi görünen bir şaka bardağı alarak başladım. İlk başta çay olarak verdim, içmeyi denediler olmadı. Sonrasında bu bardakları üstlerine dökmeye başladım. Oldukça komik oldu" dedi.

İlk olarak yakın akrabalarına bu şakaları yaptığını söyleyen Türkmen, "Akrabalarıma yaptığımda çok kızmıştı. Baktım bu şaka tuttu. İnsanlardan tarafından güzel karşılandı. Tabi bu şakalarımızın videolarını çekip sosyal medyamızda yayınlıyoruz. Vatandaşlar kıraathanemize büyük ilgi gösteriyor, şakalarıma başladığımdan beri ciromuz arttı" dedi.

"Belediye başkanı şakamızın kurbanı oldu"

Yaptığı şakaların, 7’den 70’e herkesi önce korkuttuğunu sonra da güldürdüğünü söyleyen Ferudun Türkmen, kıraathanesine gelen bürokrat ve siyasetçilere de şaka yaptığının belirtti. Türkmen, "İşletmemize gelen belediye başkanları, emniyet müdürleri, siyasi partilerin yönetici ve başkanlarına da bu şakalarımızı yaptık. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a şakamızın kurbanı oldu" dedi.

DHA



