Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?

Kırıkkale Üniversitesi bugün bir ilan geçti. Rektörülükten yapılan açıklamada "Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

Başvuru yapmak isteyenlerin akıllarında şimdi şartlar ve istenilen belgeler yer alıyor.

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Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır.