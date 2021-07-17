Türkiye Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Türkiye

Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 02:13 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

AA

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