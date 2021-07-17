Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
17 Temmuz 2021, Cumartesi 02:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kurban Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.
AA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN