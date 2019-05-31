Kırıkkale'de feci kaza! Takla atıp...

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

31 Mayıs 2019, Cuma 12:44 Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de feci kaza! Takla atıp...

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kırıkkale Karayolu Balışeyh ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Samsun'dan Ankara yönüne giden Mustafa Şirinkan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.

Otomobilde bulunan Pınar Deniz (31) olay yerinde hayatını kaybederken Durmuş Ş. (55) Emir D. (4) Meral Ş. (57) ve Fatma D. (57) yaralandı.

Sürücü Mustafa Şirinkan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA

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