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Türkiye Kırıkkale'de sıfıra düşen vaka sayısında 1 günde büyük artış

Kırıkkale'de sıfıra düşen vaka sayısında 1 günde büyük artış

Türkiye

Kırıkkale'de sıfıra düşen vaka sayısında 1 günde büyük artış

Kırıkkale'de son 2 haftada hiç corona virüs vakasına rastlanmazken hafta başında 1 günde vaka sayısında önemli bir artış yaşandı. Valilik, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarı yaptı.

05 Mayıs 2020, Salı 16:38 Son Güncelleme:
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Kırıkkale Valiliği'nce, geride kalan 2 haftada kentte hiç yeni koronavirüs vakasına rastlanmazken, hafta başında 1 günde vaka sayısında önemli bir artış yaşandığı bildirilerek, vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren Covid-19 salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Aksi halde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağına dikkat çekilerek, "Ülkemiz genelinde ve ilimizde yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. Geride bıraktığımız son 2 haftada ilimizde neredeyse hiç yeni vakaya rastlanılmamıştır. Süreç boyunca tedavi gören 73 hastamızın tamamı (bu hafta taburcu olacak 2 hastamızla birlikte) taburcu olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken maalesef, bu hafta başında bir gün içerisinde vaka sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen ne yazık ki risk taşıyan vatandaşlarımızın şehir merkezinde, ilçesinde ve köyünde akraba ziyaretlerinde bulunduğu, başta yakınları olmak üzere birçok vatandaşımızı tehlikeye attığı görülmüştür. Alınan tedbirlerin göz ardı edilmesi, dikkatsizlik ve uyarılara aldırış edilmemesi, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkaracaktır. Lütfen bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim. Alınan tedbirlere uyalım ki; eş, dost ve akrabalarımızla daha nice bayramları ve güzel günleri sağlıklı bir şekilde birlikte yaşayalım" ifadesine yer verildi.

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