Kırıkkale’de yabancı uyruklu kişiye ait ceset parçaları bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi’nde gecekonduda oturan yabancı uyruklu bir kadın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eski kocasının bir kişiyi öldürüp evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu.

CESET PARÇALARINA ULAŞILDI

Olay yerinde çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişiye ait ceset parçalarına ulaştı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

KIRIKKALE (AA)