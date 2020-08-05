Çatlayan rulo pastaları unutun: Kırılmayan rulo pasta tarifi

Rulo pastanın lezzetine kolay kolay kimse hayır diyemez. Enfes lezzette kırılmayan rulo pasta tarifi arıyor ya da kırılmayan rulo pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kırılmayan rulo pasta tarifi için "Kırılmayan rulo pasta tarifi, kırılmayan rulo pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kırılmayan rulo pasta tarifi

Kırılmayan rulo pasta malzemeleri

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardak şeker

1 çay bardağı ılık su

1, 5 bardak un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Pastacı kreması için:

3 su bardağı süt

4 yemek kaşığı tepeleme un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı margarin

1 paket vanilya

Dışı için:

1 poşet krem şanti

Kırılmayan rulo pasta yapılışı

Yumurtalar derince bir kaba alıp 3 dakika çırpın. Şekeri ilave edip krema kıvama ulaşana dek yüksek devirde 7 dakika daha çırpın. Ilık suyu ilave edin. Düşük hızda çırparak elenmiş un, vanilya ve kabartma tozu ekleyip kek hamurunu elde edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayarak dökün. Önceden ısıtılmış 180° fırında 20-25 dakika kontrollü pişirilip ilk sıcağı çıkınca 2. yağlı kağıdı üzerine serip rulo şeklinde sarın.

Kreması için; sütün içine vanilya ve tereyağı hariç tüm malzeme ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıp, orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirin. Margarini ve vanilyası eklenip karıştırın. Dinlenen pandispanya yavaşça açılıp kremasını iyice içine yayıp tekrar sarın. Son olarak şantiyle kaplayın. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.



