Kirin 980, A12 Bionic’ten daha yavaş

Bilindiği üzere Huawei yakında yeni Mate 20 serisi ile teknoloji severlerin karşısına çıkacak. Çinli üretici Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinde, 7nm üretim teknolojisi ile geliştirdiği yeni nesil yonga seti Kirin 980’i kullanacak.

Huawei, son dönemde yayınladığı birçok tanıtım videosun, Kirin 980’e ve bu yonga setinin yapabileceklerine odaklanmıştı. Hatta şirketin yetkili isimleri oldukça iddialı bir şekilde yeni nesil Kirin yonga setinin, Apple’ın 7nm üretim sürecine sahip ilk yonga seti A12’den daha hızlı olduğunu söylemişlerdi. Fakat bu söylemlerin pek de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Huawei yetkilileri her ne kadar Kirin 980 yonga setinin A12 Bionic’ten daha hızlı olduğunu iddia etseler de Benchmark testleri bunun tersini gösteriyor.

Geçtiğimiz gün Benchmark testinde görünen bir Mate 20 modeli tek çekirdek testinden 3390, çok çekirdek testinden ise 10318 aldı. Bu puanlar 10nm üretim teknolojisine sahip Exynos 9890 ve Snapdragon 845’in ulaştığı puanlarda daha yüksek. Fakat A12 Bionic’in hayli gerisinde.

Apple’ın Xs, Xs Max ve Xr’da kullandığı A12 Bionic tek çekirdek testinden 4795, çok çekirdek testinden ise 11170 puan almıştı.

Tabi bu telefonun bir deneme sürümü olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Nitekim Mate 20 ve Mate 20 Pro satışa sunulduğunda nihai sonucu öğreneceğiz.

Honor 7c A101 ‘de satışa çıkıyor! Fiyat cazip olacak mı?



