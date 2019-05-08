Kırışık gideren muzlu cilt bakım maskesi tarifi

Evde hazırlanan cilt bakımı reçetelerinde oldukça popüler olan ve cilt germe özelliği bulunan muzla kırışıklarınıza iyi gelecek çok basit bir cilt bakım maskesi hazırlayabilirsiniz.

MUZ MASKESİ NE İŞE YARAR?

Muz maskesi, yüz bölgesine uygulandığında aynı botoks etkisi yapar. Hem cildi nemlendirir hem de yumuşaklık verirken cildi gerginleştirir. Muz içerisinde bulunan vitaminler sayesinde ise cildin yaşlanmasını ve kırışmasını geciktirir. Özellikle yüz bölgesinde daha fazla kırışıklıkların olduğu bölgelere daha hassasiyet gösterirseniz, çok daha iyi olur.

MUZ MASKESİ MALZEMELERİ:

-1 adet orta boy muz

-2 yemek kaşığı bal

-1/4 fincan sade yoğurt

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Eğer saydığımız malzemeler yoksa ve sadece muz varsa onu da kullanarak basit bir cilt maskesi yapabilirsiniz.

Sadece muzları bir kase içerisinde ezin ve cildinize sürün. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada iki kere uygulayabilirsiniz.



