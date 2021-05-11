Türkiye Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

11 Mayıs 2021, Salı 18:15 Son Güncelleme:
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Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır açıklaması yapıldı.

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