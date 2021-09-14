Türkiye Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alımı yapacak

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alımı yapacak

Türkiye

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alımı yapacak

Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

14 Eylül 2021, Salı 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kırklareli Üniversitesi 26 öğretim üyesi alımı yapacak. Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve bölümleri/anabilim dalları- programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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