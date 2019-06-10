Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır?

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen ilanda "Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Bu duyuru ile birlikte başvuru için istenen belgeler ise şartlar araştırılmaya başlandı.

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