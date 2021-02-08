Türkiye Kırklareli'de taşkın uyarısı

Kırklareli'de taşkın uyarısı

Türkiye

Kırklareli'de taşkın uyarısı

Kırklareli'de Devlet Su İşleri (DSİ), yaşanabilecek yağışlarla göletlerin doluluk oranının artmasıyla derelere deşarj yapılabileceğini belirterek, taşkın uyarısında bulundu.

08 Şubat 2021, Pazartesi 21:06 Son Güncelleme:
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DSİ 112'inci Şube Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Mevsimsel yağışların artması nedeniyle şube müdürlüğümüze bağlı göletlerdeki doluluk oranları hızla artmaktadır. Göler rezervuarlarımıza gelebilecek olan bir feyezan sonucunda dolması halinde dolu savağın kontrolümüz dışında çalışacağı göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gölet emniyeti sağlayacak kota ulaşıncaya kadar, dereye deşarj yapılabileceğinden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

DHA

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