Çiftçilik ve yerli üretim bakımından Türkiye için önemli bir konuma sahip olan Kırklareli lezzetiyle de bütün Dünya'ya adını duyuruyor. Kırklareli'ne gittiğinizde ne yemeniz gerektiği hakkında bilgi almak istiyorsanız "Kırklareli'nin yöresel yemekleri, Kırklareli'nde ne yenir" haberimize göz atın.

Kırklareli'nin yöresel yemekleri: Kırklareli'nde ne yenir?

⦁ Kırklareli'ne gelip Kırklareli köftesi yemeden dönülmez. Kendine has tadı olan Kırklareli köftesini bir tadan bir daha vazgeçemiyor.

⦁ Kırklareli'nin en bilindik lezzetlerinden olan papara yemeği özetlemek gerekirse "yokluktan doğan lezzet" denilebilir. Su, tereyağ ve bayar ekmekten oluşan papara yemeği sizin istek ve arzunuza göre zenginleşebilir.

⦁ Kuzu kapama, özellikle Trakya bölgesinde oldukça fazla tercih edilen bir lezzettir. Pilav ile kuzu etinin bütünleşmesi tarif edilemez bir lezzet iken, kuzu kapamanın en güzelini Kırklareli'nde yiyebileceğinizi söyleyebiliriz.

⦁ Trakya mantısı olarak bilinen sini mantısı Kırklareli'nde yenilebilecek en güzel yemekler arasında yer alıyor.

⦁ Göçmenlerin labada otuna olan düşkünlüğü bir çok dizilere konu olmuştur. Labada borani yemeği ise labadayı yoğurtla buluşturan bir yemektir.

⦁ Genellikle lor peyniri, kavurma ve yoğurtla tüketilen kaçamak yemeği, mısır unundan yapılıyor ve kıvamını tutturmak hiç kolay olmuyor.

⦁ Soğan pidesi dediğimizde aklınıza kötü bir pide gelmesin. Soğuk yada sıcak tüketebileceğiniz ve iç harcının ana malzemesi soğan olan soğan pidesini isterseniz domates ve kıyma ekleyerek de tüketebilirsiniz.

⦁ Meze olarak yapılan manca Rumeli mutfağının sevilen lezzetlerindendir.

⦁ Rumeli göçmenleri tarafından keşfedilmiş ve Kırklareli'nin yöresel lezzeti haline gelmiş olan sütlü hamur çorbası hem çok farklı hemde çok lezzetli gelecek bir tat.

⦁ Aslında soğan yahnisi olarak bilinen Kırklareli'nin papaz yahnisi yörenin ana yemeklerindendir.

⦁ Kırklareli'nde en çok tüketilen lezzetlerden bir tanesi tavuklu kalle yemeğidir. Lahana turşusu ve haşlanmış tavuk göğsü ile yapılan bu yemeği yerken parmaklarınızı da yiyebilirsiniz.

⦁ Isırgan otu, ıspanak, pırasa gibi sebzelerle harmanlanan ve üzerine yumurta kırılarak servis edilen kupriva yemeği oldukça sağlıklı ve lezzetli bir yemektir.

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