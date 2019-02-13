Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı kısa sürede ilçe merkezi ile sınır kapısı civarını beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

ULAŞIMDA ZAMAN ZAMAN AKSAMALAR OLDU

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Özellikle Malkara ilçe merkezi ve Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’nde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

KIRKLARELİ (AA)