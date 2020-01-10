Oturma koltuğunuzun veya salon takımınızın kırlentleri kirlendiyse ve bunları temizlemekte zorluk yaşıyorsanız "kırlentler nasıl temizlenir, evde pratik kırlent temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.

Kırlentler nasıl temizlenir? Evde pratik kırlent temizleme yöntemleri

⦁ Kırlentlerin dış yüzeyleri kirlendiğinde kirli bölgeyi hemen nemli bir bez ile temizleyin.

⦁ Kırlentlerin kılıflarının fermuarları varsa ve kılıfları çıkartın. Makinede yıkamaya uygun bir kumaş ise deterjanla birlikte çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

⦁ Kırlentlerin kılıflarının fermuarları varsa ve kılıfları çıkartın. Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun bir kumaş değil ise bir kovaya deterjanla bastırın ve ortalama 15 dakika bekleyin. Daha sonra hafif çitileyin ve bol suyla durulayın.

⦁ Kırlentlerinizin kılıfları çıkmıyorsa koltuk siler gibi deterjanlı bezle silebilirsiniz.

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