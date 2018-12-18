Kirli cilde makyaj yapılması, cilt sorunlarını tetikliyor

Hemen her gün farklı malzemelerle daha iyi görünmek ve yüz kontüründeki önemli alanları vurgulamak amaçlı yapılan makyaj, aslında bazı cilt sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle yatmadan evvel çok iyi bir şekilde cilde uygun ürünlerle makyajın temizlenmesi en önemli konulardan bir tanesi. Yeterince temizlenmeden tekrar tekrar yapılan makyaj ise, gözeneklerin iyice kapanmasına ve özellikle akne sorununun tetiklenmesine sebep oluyor. Ayrıca haftada 1 ya da iki kez yapacağınız peelingler ile de, cildinize derinlemesine temizlik yapıp, gözeneklere sadece makyaj ile biriken artıkları değil, çevresel faktörler sebebiyle cilde dolan yapıları temizlemeniz mümkün.

Özellikle cilde herhangi bir zarar vermeden naif bir temizleme sağlayan Kuka Peeling, saf ipekböceği kozasından üretilmiş doğal bir ürün. Doctor B Aktif Kozmetikleri ürünleri arasında yer alan Kuka Peeling %100 Türk Malı ve doğal içeriği sayesinde güvenle kullanabileceğiniz peelingler arasında yer alıyor.