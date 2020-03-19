Dünya "Kırmızı Bez Dayanışması" giderek büyüyor

"Kırmızı Bez Dayanışması" giderek büyüyor

Dünya

'Kırmızı Bez Dayanışması' giderek büyüyor

Fransa’da giderek ağırlaşan corona virüs salgını çeşitli sosyal dayanışma yöntemlerini de beraberinde getiriyor. Ülkede yaşlı ve yalnız yaşayan insanlara yardım etmek için başlatılan "Kırmızı Bez Dayanışması" giderek büyüyor. Evlerin penceresine asılan kırmızı bez, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu ve yardıma ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

19 Mart 2020, Perşembe 19:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Fransa’da corona virüs salgını nedeni ile kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin yardım çağrısı olarak pencereye kırmızı bez asmaya başladı. Evin penceresinde asılı kırmızı bez olması durumunda, evde yaşayan kişinin yaşlı ve yalnız olduğu yardım istediği anlamına geliyor.

Fransa’da korona virüsü salgınına karşı olağanüstü hal kapsamında üç gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fransa’da insanlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle bu zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Karantinaya hasta ziyaretine gidilen bir ülkede Sağlık Bakanı ne yapsın?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim insanları araştırdı: Corona virüs havada 3 saate kadar yaşayabiliyor