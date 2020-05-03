Kırmızı biberin vücuda yararları: Pul biberin faydaları nelerdir?

Türkiye’de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilen ve yurt dışına da ihraç edilen pul biber, yemeklerde vazgeçilmez baharatlardan biri. Pul biberin vücuda sağladığı yararlar saymakla bitmiyor. İçerisindeki C vitamini ve mineraller bakımından zengin olan pul biberin, uzmanlarca özellikle ramazan ayında düzenli olarak kullanılması öneriliyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul biber hakkında, "İçerisinde vitaminler, mineraller, içerisinde bolca C vitamini bulunan ve güneşle birlikte kızaran güneşten de enerjisini alan bir baharattan bahsediyoruz. Sindirimi kolaylaştırdığı için pul biber tüketiyoruz. Sıcakta harareti kesmesi için soğukta vücut ısısını artırması için pul biber kullanıyoruz. Vitamin ve mineral bakımından vücudumuzu desteklemesi sebebiyle pul biber kullanıyoruz. Pul biber şifadır'' diyor. Pıçak pul biberin faydaları hakkında şunları söylüyor:

Pul biberi düzenli olarak kullanan bir kişide kabızlık göremezsiniz.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek metabolizmamızın daha düzenli çalışmasını sağlayan bir baharat.

Ramazan ayında oruç tuttuğumuz şu günlerde bağışıklığımızın güçlendirilmesi adına ve virüslerle birlikte sindirimin daha düzgün çalışabilmesi adına lütfen pul biber kullanın.

Kış mevsiminde kullandığımızda vücut ısısını artırıyor, dışarıdan gelen bakteri ve virüslere karşı bizi direnç olarak kuvvetlendiriyor.

Yaz mevsiminde kullandığımızda ise var olan kabızlık durumunu gideriyor, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. Yaz mevsiminde gerçekleşen o virüs ve tozlu ortamda da hastalıklardan bizi koruyor.

Pul biber nedir, nasıl yapılır?

Pul Biber acı kırmızı biberin kurutulduktan sonra öğütülmesi ile elde edilen, yemek ve salatalara acılık ve lezzet vermek için kullanılan bir baharat. Patlıcangiller familyasından biber bitkisinin (Capsicum annuum) kırmızı renkli ve acı meyvelerinden elde edilen pul biber baharat olarak ülkemizde çok yaygın olarak kullanılıyor. Pul bibere karakteristik acılığını veren kapsaisin isimli biyoaktif bileşenin çeşitli sağlık faydaları vardır. Yapılan araştırmalar kapsaisinin enflamasyon hastalıkları ve kanser riskini azaltıcı etkilere sahip olduğunu ortaya koydu.

Geleneksel üretimde kırmızı biberler sert zemin ya da sergenlerde bütün halde ve saplı olarak açıkta kurutulur. Genellikle 5-10 gün devam eden güneşte kurutma işlemi sırasında geceleri biberlerin üzerleri örtülür. Kurutma tamamlandığında ürün çoğunlukla biber işleyen kuruluşlara satılır. Endüstriyel üretim yönteminde nemli olarak işletmeye alınan biberler öncelikle sap çekme işlemine tabi tutulurlar. Daha sonra yıkanan ve süzülen biberler patlatma ismi verilen işlemle tohumlarından arındırılır. Kalan meyve eti dilimlenir ve 65-70 ºC sıcaklıkta yapay kurutucularda kurutulur. Endüstriyel veya geleneksel yolla kurutulan biberler çekiçli değirmenlerde istenen parçaçık boyutlarında parçalandıktan sonra içi ince naylon ve dışı dokuma PVC torbalarda depolanır.









Pul biberin vücuda sağladığı yararlar

Mutfakların olmazsa olmazı pul biberin vücuda sağladığı diğer yararlar ise şöyle:

Kırmızı pul biber metabolizmayı hızlandırması sebebiyle kabızlık sorununu ve diğer bağırsak sorunlarını giderir. Bağırsak kurdu ve parazitlerine fayda sağlar.

Kırmızı pul biber, prostat ve akciğer de dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı olduğu gösterilen likopen bakımından en yüksek sebzelerden biri.

Acı kırmızı pul biberin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdığı biliniyor. Özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir besin.

Kırmızı pul biber hazımsızlığı gidermede ve vücuttaki gazı atmanıza yardımcı olur.

İltihap sökücü ve enfeksiyon giderici olması nedeniyle artirit ağrılarına iyi gelir.

Kırmızı pul biber dolaşım sistemine yardımcı olur, kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarını önler, lipit (yağ) birikimini azaltır ve bu nedenle aşırı kan pıhtılaşmasını tersine çevirir. Ayrıca kan akışını kolaylaştırmak için kan damarlarını genişletir.

Kırmızı pul biberlerde bulunan kapsaisin bibere acılık hissini veren bir kimyasaldır. Kapsaisin, vücuttan gönderilen ağrı sinyallerinin yoğunluğunu azaltarak, baş ağrısı ve migren tedavisinde yardımcı olur.

Pul biberin karakteristik kırmızı rengi beta-karoten veya A vitamini açısından zengin olduğuna dair bir göstergedir. Ayrıca, acı biberlerdeki A vitamini ve C vitamini enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı bağışıklığınızı arttırmada hayati öneme sahiptir.

Kırmızı pul biber B6 vitamini ve folat bakımından harika bir kaynaktır. Bu vitaminler ve mineraller kansızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.

Kırmızı pul biber kalp ve sinir sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılır.

Hücreleri koruyarak yaşlanmayı geciktirir.









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