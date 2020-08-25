Türkiye Kırmızı bültenle aranan 2 terörist teslim oldu

Kırmızı bültenle aranan 2 terörist teslim oldu

Türkiye

Kırmızı bültenle aranan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.

25 Ağustos 2020, Salı 23:20 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün artıyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin Irak'ta faaliyet gösterdiği ve Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

İki örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 139'a yükseldiği kaydedildi.

AA


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