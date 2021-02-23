Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talib, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talib'in, Ankara'da olduğu belirlendi.

Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talib'in yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi. Talib, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ üyesi Sarah Talib'in Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.



