Türkiye Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar

Türkiye

Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar

Samsun'da, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y. (26), ağır yaralandı. Yasin Y. tedaviye alınırken, 2 saldırgan aranıyor.

01 Şubat 2022, Salı 22:19 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle AFAD Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi.

Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

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