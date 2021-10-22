Deniz ürünleri arasında en popüler olan lezzetlerden birisi de kırmızı karides güveç tarifi. Peki, Kırmızı karides güveç nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kırmızı karides güveç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KIRMIZI KARİDES GÜVEÇ TARİFİ

Kırmızı karides güveç malzemeler

10-12 tane mantar

3 tane yeşilbiber

2 tane kırmızıbiber

1 paket dondurulmuş karides (veya yarım kilo taze karides)

4 tane domates

8 tane sarımsak

Baharatlar

Tuz

Tereyağı

KIRMIZI KARİDES GÜVEÇ YAPILIŞI

İyice temizlenmiş karidesi, geniş bir kaba alın. Üzerine kırmızı biber, karabiber ve tuz ekleyin. Küçük küçük doğradığınız 4 tane sarımsağı da ekleyip, elinizle nazik bir şekilde karıştırın. Bu sırada fırını 180 dereceye getirin, güveç kabına 1 kaşık tereyağını koyun ve bu şekilde fırına verin.

10 dakika sonra, kalan 4 tane sarımsağı küçük küçük doğrayıp güvece atın. Önceden tereyağıyla ve sarımsakla birlikte ısıtmış olduğunuz güveç kabı sayesinde yemeğiniz hem daha lezzetli hem daha hızlı pişecek.

Tencereye 2 kaşık tereyağını atın. Kızınca, büyük büyük doğradığınız mantarları atın. Ben mantarları 4’e böldüm sadece. Üzerine biberleri atın. Biberleri büyük ve uzun doğrarsanız, daha güzel olur. Domatesleri yemeklik doğrayıp, atın.

En son da karidesleri tencereye alın. Baharatları ve tuzu ekleyin. Kaynayıp bir taşım fokurdayınca, tencereyi ısınmış olan güveç kabına boşaltın. Fırında 20 dakika kadar daha pişirince, servise hazır.



