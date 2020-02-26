İklim değişikliğinin artan etkileri temel alınarak yapılan modellemeye göre, Marmaris Semenderi'nin yaşam alanının 2050'de yüzde 9 ve 2070'de yüzde 62 oranında daralabileceği tespit edildi. Başta orman yangınları, yapılaşma ve kirlilik olmak üzere diğer tehditlerin, bu senaryonun gerçekleşme hızını ve boyutunu arttıracağı düşünülüyor.

Modelleme çalışması, iklim değişikliğinin Marmaris semenderi üzerindeki etkilerinin izlenmesi ve gelecek senaryolarının belirlenmesi konusunda Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile gerçekleştirildi. Bu çalışma, Akdeniz Koruma Derneği’nin koruma ve farkındalık oluşturma planlarına da yön veriyor.

İklim değişikliği yaşam alanlarını daraltıyor

Derneğin bilim danışmanı ve Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek: “Yaptığımız gözlem ve çalışmalar neticesinde gelecek 50 yılda Marmaris semenderinin yaşam alanlarının büyük bir kısmının yoğun arazi kullanımı, dönüşümü ve iklim değişikliği nedenleri ile azalacağını öngörüyoruz. Bu nedenle türün yaşam alanlarının mevcut durumunun korunması ve küresel iklim değişikliğine karşı ulusal ve bölgesel önlemlerin alınması, Marmaris semenderinin varlığını sürdürmesi için önemli adımlardır” dedi.

Son 500 yılda 800’den fazla tür yok oldu

AKD Proje Yürütücüsü Dilara Arslan; Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin yayınladığı rapora göre tüm dünyada son 500 yılda 800’den fazla tür yok oldu. Dünya üzerinde keşfedilen amfibi türlerinin ise yüzde 42’si yani yaklaşık her iki kurbağa türünden birinin nesli tehdit altında. Bu türlerin yok olmasının pek çok nedeni var ancak en temel nedeni insan faaliyetleri oluşturuyor. İklim değişikliğinin son yıllarda artan etkisi, yazık ki pek çok türün yaşamı için tehdit düzeyini arttırdı. Marmaris semenderinin dünyanın yok olan türler listesine eklenmemesi için son üç yıldır Ege Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmalar, Marmaris semenderini Marmaris’in sığla ağacı gibi bayrak türlerinden biri haline getirdi. Türün korunabilmesi için bireysel davranış değişiklikleri son derece önem taşıyor. Bunun için otlatma, arıcılık faaliyetleri yürütenler başta olmak üzere Marmaris ve civar köylerinde yaşayan Marmarislilerle birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz.”

Marmaris Semenderi ‘Kırmızı Listede’

Marmaris Semenderi (Lyciasalamandra flavimembis), Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin yayınladığı Kırmızı Listede “Tehdit altında (EN)” kategorisinde yer almaktadır. Kuyruklu kurbağalardan olan bu tür, kuyruğunun olması nedeniyle kertenkeleler ile karıştırılmaktadır. Dış görünüşleri kertenkeleye benzemekle birlikte derilerinde pul ve plaklar bulunmamaktadır.

Akdeniz Koruma Derneği, Rufford Vakfı'nın desteği ile hayata geçirdiği Nesli Tehlike Altında Olan Marmaris Semenderinin İzlenmesi ve Popülasyon Dinamiklerinin Araştırılması Projesi ile türün önümüzdeki 50 yılda değişimini ortaya koyan modellemeyi yapmıştır.