Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda bu hafta 6. bölümü ile ekrana geldi. Meliha, Alya ve Ömer'in hikayeleri izleyiciyi etkisi altına alırken bölüm finalinde Meliha'nın intihar etmek üzereyken, kızının ortaya çıkması heyecanların artmasına neden oldu. Kırmızı Oda fragmanını büyük bir heyecanla bekleyen seyirci Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabını aramaya başladı. Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.
10 Ekim 2020, Cumartesi 22:03 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak konusu oldu. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda'nın son bölümüne, Alya'nın annesiyle ilgili büyük sırrı anlatması ve Meliha'nın intihara teşebbüs etmesi damga vurdu. Heyecanlı bölümün ardından gözler Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanına çevrildi. Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.
Kırmızı Oda son bölümde neler yaşandı?
Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.