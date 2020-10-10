Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak konusu oldu. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda'nın son bölümüne, Alya'nın annesiyle ilgili büyük sırrı anlatması ve Meliha'nın intihara teşebbüs etmesi damga vurdu. Heyecanlı bölümün ardından gözler Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanına çevrildi. Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.

Kırmızı Oda son bölümde neler yaşandı?

Kırmızı Oda’nın altıncı bölümünde; annesi bir düğün konvoyundaki kurşun ile vurulup ölmüş ve yetiştirme yurduna yerleştirilmiş Osman’ın hayatı Dr. Ayşe’yi derinden etkiler. Doktor Hanım, Alya’yı (Melisa Sözen) konuşturabilmek için geçmişini çağrıştıracak yeni hikayeler anlatır. Dr. Piraye, Ahmet’in (Emre Kınay) yaşadığı suçluluk duygusunun kaynağını bulmaya çalışır, yaşama inancını giderek kaybeden Meliha ise (Evrim Alasya) Doktor Hanım’la hayati bir konuşma yapar.