Mart ayı sonunda SVT kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Kırmızı Oda, orijinal sesi ile Türkçe olarak yayınlanacak ve izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecekler.

Gerçek hikayelerden esinlenerek farklı konuları ile TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'nın İsveç’te de ilgi görmesi bekleniyor.



