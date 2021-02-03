Magazin Kırmızı Oda dizisi Avrupa'ya açıldı

Kırmızı Oda dizisi Avrupa'ya açıldı

Magazin

Kırmızı Oda dizisi Avrupa'ya açıldı

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” İsveç’in en büyük kanallarından biri olan SVT kanalında izleyici ile buluşacak.

03 Şubat 2021, Çarşamba 10:44 Son Güncelleme:
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Mart ayı sonunda SVT kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Kırmızı Oda, orijinal sesi ile Türkçe olarak yayınlanacak ve izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecekler.

Gerçek hikayelerden esinlenerek farklı konuları ile TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'nın İsveç’te de ilgi görmesi bekleniyor. 

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