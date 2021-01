Kırmızı Oda izleyicisi şokta: Hepimiz çakıldık

Hollanda’da uzun süre yalnız kaldıktan sonra kendi kafasında kurduğu ermişlerle iletişim kurmaya başlayan Boncuk’un Can’la olan duygu yüklü sahneleri ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Can’ın hayali bir karakter olup olmadığını merak eden izleyiciler bu akşamki bölümde hayal kırıklığına uğradı.

Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk halüsinayson görmeye başlamış ve Doktor Hanım'a yaşadığına inandığı her şeyi anlatmıştı. Ermişler gibi Can'ın da Boncuk'un hayali olup olmadığı merakla bekleniyordu. Ve Can'ın aslında Boncuk'un hayatında olmadığı her şeyin Boncuk'un hayali olduğu ortaya çıktı.

Boncuk'un "Can ne seversin diye sormuştu ya hani, onlar da gerçek değilmiş. Meğer kimse ne sevdiğimi merak etmemiş" sözleri ise izleyiciyi derinden etkiledi.

Bu olay, Boncuk ile Can arasında bir aşk hikayesi olmasını bekleyen izleyicide şok etkisi yarattı. Twitter kullanıcıları bu sahne üzerine yorum yağdırdı.

Ah boncuk bizi de inandırdın Can gibi birinin olabileceğine şuna psikolojim bozuldu.

Böyle güzel bir aşk sadece hayal olabilirdi zaten.

Herkesin hayalinde bir Can vardır.

Can o kadar gerçekçiydi ki sadece Boncuk değil, hepimiz çakıldık.

Can hayalmiş. Şu an Boncuk'la beraber bende yıkıldım.

Can'ın hayal olması şokunu atlatamıyorum şuan.

İnsan sevgisizlikten de hastalanır. Kendi hayal dünyasında, kendi kendini sevip okşar.

Gerçek sevgiyi hayal edecek kadar sevgiye muhtaç olmak...





Kırmızı Oda Can kim?

Can karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de doğdu. Feyyaz Şerifoğlu, Tekirdağ'da Tekstil Mühendisliği okudu. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz,müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapmaktadır.

Boncuk'un hikayesi

Boncuk'un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım'la daha sıkı bir bağ kurdu ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can'la kurduğu arkadaşlığı anlattı. Türkiye'ye dönerken Can ile vedalaşmasında duygusal anlar yaşayan Boncuk’un anlattıkları soru işaretlerine neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde blasının evinde kalan Boncuk'un, pencereden bakınca Can’la karşılaşması izleyiciyi heyecanlandırmıştı.