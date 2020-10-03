Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi 5. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan bölümde doktor Piraye ve ve doktor Deniz'in hikayelerine yer verilirken Alya ve Meliha hayat hikayelerini anlatmaya devam ediyorlar.

5.bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

İşte Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı







