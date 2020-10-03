Kırmızı Oda Meliha'nın hikayesi yine ağlattı
TV8 ekranlarının en çok izlenen dizisi Kırmızı Oda bu akşam heyecan dolu bölümle geceye damgasını vurdu. Alya Doktor Hanım'a hayatıyla ilgili kendine bile itiraf edemediği sırlarını anlatırken Meliha da hikayesiyle şaşırtmaya devam ediyor. İlgiyle takip edilen Kırmızı Oda'nın yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı haberimizde...
03 Ekim 2020, Cumartesi 00:32 Son Güncelleme:
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Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi 5. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan bölümde doktor Piraye ve ve doktor Deniz'in hikayelerine yer verilirken Alya ve Meliha hayat hikayelerini anlatmaya devam ediyorlar.
5.bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
İşte Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı
https://twitter.com/tv8/status/1312142129980821504?s=20
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