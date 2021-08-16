“Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlayacak?” sorusu ağustos ayının ilk yarısının geride kalmasıyla dizi severler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam hikayelerinden kaleme aldığı kitaptan uyarlanan Kırmızı Oda’nın 2. sezon fragmanı da heyecanla bekleniyordu…

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 kış sezonuna damga vuran Kırmızı Oda’nın yeni sezonu için artık sayılı günler kaldı. Yayınlandığı anda ekranlara bomba gibi düşen ve reytingleri alt üst eden Kırmızı Oda, kısa zamanda Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olmuştu.

Kırmızı Oda dizisinin bu kadar popüler olmasında karakterlerin hikayelerinin gerçek yaşam hikayeleri olması ve oyuncuların başarılı performansları büyük oranda etkili olurken, aynı zamanda anlatılan hikayelerin dramatikliği de televizyon severleri diziye bağlamıştı.

Haziran ayında sezon finali yapan Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonu eylül ayında yeniden ekranlarda olacak. Ancak TV8 tarafından yeni sezon için kesin tarih paylaşılmadı.

KIRMIZI ODA 2. SEZON İLK FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 2. Sezon fragmanı TV8’in resmi internet sitesinde yayınlandı. Ancak fragmanda yeni sezon görüntüleri değil, eski sezonda dizide yer alan karakterlerin bir kolajı yer aldı.