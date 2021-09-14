Binnur Kaya’nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, ikinci sezon ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlk sezonda birbirinden dramatik hikayelerin yer aldığı dizi, reyting rekorları kırarken, dizideki karakterler de uzun süre gündemde yer almıştı. Şimdi ise Kırmızı Oda yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Peki, Kırmızı Oda ikinci sezon fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

“Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusu son günlerde televizyon izleyicileri tarafından daha sık araştırılıyor. Birçok dizinin yeni sezon bölümleri Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmeye başladı.

Kırmızı Oda’nın yeni sezonu ise 17 Eylül Cuma akşamı TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

KIRMIZI ODA İKİNCİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda ikinci sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kırmızı Oda’nın yeni sezon ikinci fragmanında kliniğe gelen danışanları canlandıran oyuncular arasında, başarılı oyuncular Ayça Bingöl ve Nihal Yalçın’ın da olduğu dikkatlerden kaçmadı.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda dizisi Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Madalyonun İçi isimli romandan uyarlandı. Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı, Kırmızı Oda dizisinde, bir psikiyatri kliniğine gelen danışanların başından geçen dramatik olaylar izleyicilere aktarılıyor.

Dizide kliniğe gelen danışanları da başarılı oyuncular canlandırıyor. Hikayesi sona eren danışanlar diziden ayrılırken, farklı ve yeni karakterler hikayeleri ile Kırmızı Oda’ya konuk oluyor.

İlk sezonda, Burcu Biricik, Emre Kınay, Erkan Petekkaya ve Melisa Sözen ve Celil Nalçakan gibi başarılı oyuncular haftalarca dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştı…