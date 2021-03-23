TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde, Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Kumru'nun kan donduran hikayesini haftalardır izliyoruz. Dizide Kumru'yu izleyen bir kız çocuğu annesine gerçeği itiraf etti.

Star TV’de yayımlanan habere göre; Kırmızı Oda dizisinde üvey babasının tacizine maruz kalan Kumru isimli karakterin hikayesini izleyen 11 yaşındaki kız çocuğu, annesine gözyaşları içerisinde öz babası tarafından istismar edildiğini anlattı.

Kızının anlattıklarına kayıtsız kalmayan anne Sevilay U.’un şikayeti üzerine çocuğuna yıllarca sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan ve kimseye anlatmaması konusunda tehdit eden 55 yaşındaki ‘baba’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habere göre; babası yaşananları annesine anlatması halinde kendini boğmakla ve annesine zarar vermekle tehdit ettiği için yıllardır annesine durumundan bahsedememiş.