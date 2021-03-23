Türkiye Kırmızı Oda'daki Kumru'yu izleyen kız çocuğu gözyaşlarıyla itiraf etti

Kırmızı Oda'daki Kumru'yu izleyen kız çocuğu gözyaşlarıyla itiraf etti

Türkiye

Kırmızı Oda'daki Kumru'yu izleyen kız çocuğu gözyaşlarıyla itiraf etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda isimli dizide, Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Kumru isimli karakterin başına gelenleri izleyen 11 yaşındaki kız çocuğu yaşadıklarını annesine itiraf etti.

23 Mart 2021, Salı 19:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde, Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Kumru'nun kan donduran hikayesini haftalardır izliyoruz. Dizide Kumru'yu izleyen bir kız çocuğu annesine gerçeği itiraf etti.

Star TV’de yayımlanan habere göre; Kırmızı Oda dizisinde üvey babasının tacizine maruz kalan Kumru isimli karakterin hikayesini izleyen 11 yaşındaki kız çocuğu, annesine gözyaşları içerisinde öz babası tarafından istismar edildiğini anlattı.

Kızının anlattıklarına kayıtsız kalmayan anne Sevilay U.’un şikayeti üzerine çocuğuna yıllarca sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan ve kimseye anlatmaması konusunda tehdit eden 55 yaşındaki ‘baba’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habere göre; babası yaşananları annesine anlatması halinde kendini boğmakla ve annesine zarar vermekle tehdit ettiği için yıllardır annesine durumundan bahsedememiş.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dosta gurur düşmana korku
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Destek mi köstek mi?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı!