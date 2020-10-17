Kırmızı Oda'nın Alya'sı hikayesinin en acı bölümünü anlattı
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisindeki Alya karakteri ilgiyle takip ediliyor. İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya'nın kızı "Yaz" olduğu anlaşılan Alya, son bölümde hikayesinin en acı bölümünü anlattı.
17 Ekim 2020, Cumartesi 00:01 Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda dizisi ekrana gelen bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her hafta heyecanla takip edilen dizinin 7. bölümünde Alya hikayesinin en acı bölümünü anlattı. Alya, annesiyle ilgili anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.
İşte Alya'nın hikayesi
Kırmızı Oda'da Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Sözen, olağanüstü oyunculuk performansıyla cuma akşamlarının en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Dizide Alya rolüyle büyük beğeni toplayan Sözen, her hafta Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yer almayı başarıyor.
İşte Twitter'daki Kırmızı Oda ve Alya paylaşımlarından bazıları:
- "Herkes annemi, annem beni suçladı". Bu hikaye de burda bitti..
- Ah Alya neler yaşamışsın sen, peki ya Melisa Sözen sen ne güzel Alya olmuşsun.
- Melisa Sözen yurt dışında olsa Emmy, Oscar, Golden Globes falan dinlemez hepsini toplardı. Yerli yabancı hiç fark etmez abartılması gereken top 10 listesinde yer almalı.
- Gördüğü her çocukla kendini karşılaştırması, içten içe imrenmesi ve kendi çocukluğunun boşa gittiğini fark etmesi... Alya seni anlatmaya kelimelerim yetmiyor ya, cidden TV tarihindeki en özel karakterlerdensin net!
- “Ben sevilmek istiyorum.” diyen Alya’m ve niceleri lütfen sevin dünya sevince güzel kadınlar ise çiçektir! Melisa Sözen kusursuzluğu.
- İzlerken bile yüreğim ağarırken, bunların yaşanmış olduğunu bilmek göğsümde kocaman bir boşluk yaratıyor. Seneler sonra ilk kez sevilen, saçları okşanan Alya... Sen ne güzel bir kız çocuğusun, her şeye rağmen dimdiksin.
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