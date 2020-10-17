Kırmızı Oda dizisi ekrana gelen bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her hafta heyecanla takip edilen dizinin 7. bölümünde Alya hikayesinin en acı bölümünü anlattı. Alya, annesiyle ilgili anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.

İşte Alya'nın hikayesi





Kırmızı Oda'da Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Sözen, olağanüstü oyunculuk performansıyla cuma akşamlarının en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Dizide Alya rolüyle büyük beğeni toplayan Sözen, her hafta Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yer almayı başarıyor.

İşte Twitter'daki Kırmızı Oda ve Alya paylaşımlarından bazıları: