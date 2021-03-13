Magazin Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya başka bir diziye transfer oluyor

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya başka bir diziye transfer oluyor

Magazin

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya başka bir diziye transfer oluyor

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın başka bir diziye transfer olacağı iddia edildi.

13 Mart 2021, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

OGM Pictures'ın TRT 1 için çektiği Masumlar Apartmanı dizisine, yine aynı yapımın imzasını taşıyan Kırmızı Oda dizisinden bomba bir haber düştü.

Büyük bir merakla izlenen Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan yapımların seyirci karşısına büyük bir sürprizle çıkacağı öne sürüldü.

Masumlar Apartmanı dizisinin önceki akşam yayınlanan 25. bölümünde psikiyatr krizi yaşandı. Masumlar Apartmanı son bölümde, Han'ın çocukluktan bu yana yaşadığı travmaları nedeniyle kağıt-çöp toplamaya çıktığını öğrenen İnci, eşine yardımcı olmak için onu bir psikiyatra yönlendirmek istedi.

İnci, Han'a bu teklifi yaparken, "Psikiyatr kadın, yeri de Taksim'de" ifadelerini kullanıyor.

Masumlar Apartmanı 25. bölümde yaşanan bu gelişme, Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın diziye konuk olacağı iddialarını gündeme getirdi. 

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, OGM Pictures'in çektiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Doktor Hanım karakteriyle konuk olmuştu. 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
13 Mart 2021 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Toksik bir evliliği gösteren 10 işaret
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Cenaze evinde kutlama yapılır mı?
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
8 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Öner Döşer
Funda Duru
Efsane kadınlar kulübü
Funda Duru
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seren Serengil, Neslihan Atagül'ü çıldırtacak! 'Hastalığı düzmece miydi?'