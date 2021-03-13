OGM Pictures'ın TRT 1 için çektiği Masumlar Apartmanı dizisine, yine aynı yapımın imzasını taşıyan Kırmızı Oda dizisinden bomba bir haber düştü.

Büyük bir merakla izlenen Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan yapımların seyirci karşısına büyük bir sürprizle çıkacağı öne sürüldü.

Masumlar Apartmanı dizisinin önceki akşam yayınlanan 25. bölümünde psikiyatr krizi yaşandı. Masumlar Apartmanı son bölümde, Han'ın çocukluktan bu yana yaşadığı travmaları nedeniyle kağıt-çöp toplamaya çıktığını öğrenen İnci, eşine yardımcı olmak için onu bir psikiyatra yönlendirmek istedi.

İnci, Han'a bu teklifi yaparken, "Psikiyatr kadın, yeri de Taksim'de" ifadelerini kullanıyor.

Masumlar Apartmanı 25. bölümde yaşanan bu gelişme, Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın diziye konuk olacağı iddialarını gündeme getirdi.

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, OGM Pictures'in çektiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Doktor Hanım karakteriyle konuk olmuştu.