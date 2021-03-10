Ekranların en çok sevilen dizileri arasında bulunan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gündemden düşmüyor. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Masumlar Apartmanı son bölümde Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakterinin doğum günü kutlaması vardı.





Kırmızı Oda'dan mesaj!

Kırmızı Oda'da Kumru'yu canlandıran Aslıhan Gürbüz Safiye'nin doğum günü münasebetiyle minik bir jest yaptı. Gürbüz yaptığı paylaşımla Safiye'nin doğum gününü kutladı.







