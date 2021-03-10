Magazin Kırmızı Oda’nın Kumru’sundan Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sine mesaj!

Kırmızı Oda’nın Kumru’sundan Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sine mesaj!

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Kırmızı Oda’nın Kumru’sundan Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sine mesaj!

Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda'nın Kurmu'sundan Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sine mesaj var!

10 Mart 2021, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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Ekranların en çok sevilen dizileri arasında bulunan Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gündemden düşmüyor. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Masumlar Apartmanı son bölümde Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakterinin doğum günü kutlaması vardı.


Kırmızı Oda'dan mesaj!

Kırmızı Oda'da Kumru'yu canlandıran Aslıhan Gürbüz Safiye'nin doğum günü münasebetiyle minik bir jest yaptı. Gürbüz yaptığı paylaşımla Safiye'nin doğum gününü kutladı.


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